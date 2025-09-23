Опасность ракетного удара объявили в Крыму. Об этом предупредили в МЧС, сообщает РИА Новости.

© Лента.ру

По информации Telegram-канала «Военный обозреватель», в регионе перекрыли движение по мосту через Керченский пролив.

Также режим ракетной опасности ввели на территории Ростовской области и Краснодарского края.

Власти Украины осудили визит трех африканских послов в Крым

Одновременно с этим мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников.