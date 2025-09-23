Силы ПВО отразили налет дронов в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны в ночь на 23 сентября отразили атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, дроны были перехвачены и уничтожены в Миллеровском и Каменском районах, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Днем ранее сообщалось, что российские системы ПВО сбили 81 украинский беспилотник над несколькими областями.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

22 сентября оборонное ведомство заявляло об уничтожении за сутки 339 беспилотников, а также семи управляемых авиабомб и двух реактивных снарядов РСЗО HIMARS.

Ранее в Башкирии нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке БПЛА.