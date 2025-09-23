Украинцы массово распродают зимнюю форму стран НАТО

Украинцы массово распродают в интернете зимнюю экипировку стран НАТО, которую Киев получил в виде военной помощи альянса. Об этом сообщает РИА Новости, изучив социальные сети.

Так, зимний комплект НАТО (в него входят куртка и штаны) можно купить за 6 тыс. гривен (чуть больше 12 тыс. рублей). Британский термокомплект выставлен на продажу за 4 тыс. гривен (около 8 тыс. рублей).

Также в интернете можно купить теплую куртку Бундесвера за 1,8 тыс. гривен (3,6 тыс. рублей). Зимнюю обувь НАТО продают от 2 тыс. гривен (4 тыс. рублей).

Кроме того, в соцсетях можно приобрести зимние штаны испанской и шведской армий - 1,5 тыс. и 2,4 тыс. гривен соответственно (3 тыс. и 4,8 тыс. рублей). Выставлен на продажу и натовский зимний спальный мешок (3 тыс. гривен или 6 тыс. рублей).

Ряд продавцов реализуют отдельные экземпляры. Другие же готовы даже подобрать для покупателя нужный размер.

