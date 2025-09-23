Военный эксперт прокомментировал заявление Ким Чен Ына о секретном оружии

Секретным оружием КНДР, о котором заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, могут быть новые средства доставки ядерных боезарядов, включая и беспилотные. Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

© Газета.ru

Эксперт предположил, что это могут быть или новые средства доставки ядерных зарядов на территорию противника, или же речь может идти о стратегических автономных беспилотных системах воздушного, подводного и морского базирования.

Коротченко подчеркнул успехи Северной Кореи в создании ракетно-ядерных технологий, в том числе разработку аналога российского подводного автономного аппарата «Посейдон». Эксперт отметил особую роль спецслужб КНДР в разработке новых вооружений, оперативно добывающих необходимую информацию и технологии в ведущих западных государствах.

22 сентября Ким Чен Ын заявил о получении Северной Кореей нового секретного оружия.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР не откажется от ядерного оружия.