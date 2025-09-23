Посол по особым поручениям российского МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале оценил новость о том, что на Украине взяли штурмом Калушский ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов на Украине).

«Массовым бунтом пока не пахнет, но когда собирается группа отчаянных, они бегут. Хоть кто-то проявляет инстинкты отличные от стадного», — прокомментировал Мирошник.

Украинцы взяли штурмом ТЦК и выпустили мобилизованных

Ранее сообщалось, что украинцы взяли штурмом Калушский ТЦК и выпустили троих мобилизованных. Другие подробности инцидента не приводятся.