Собянин сообщил о еще трех сбитых дронах на подлете к Москве

Система противововоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожила еще три беспилотника, атаковавших Москву. Об этом в мессенджере Max сообщил мэр российской столицы Серней Собянин.

Дроны были сбиты в два этапа, с разницей в 12 минут. На месте падения обломков работают специалисты всех экстренных служб. Сведений о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее российское военное ведомство сообщило, что в течение дня 22 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно пытались нанести удар по территории России при помощи дронов. «С 15:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат», — рассказали в Минобороны.