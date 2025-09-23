Более 80 украинских дронов атаковали Россию в течение дня

Lenta.ru

В течение дня 22 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно пытались нанести удар по территории России при помощи дронов. Минобороны сообщило, что всего было уничтожено более 80 беспилотников.

© Global Look Press
«С 15:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат», — рассказали в оборонном ведомстве.

Там уточнили, что под ударом оказались девять регионов — Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Ростовская, Рязанская, Тульская области, Республика Крым и Московский регион. Также беспилотники были сбиты над акваторией Черного Моря.

Мэр Москвы Сергей Собянин вечером 22 сентября несколько раз сообщал об уничтожении дронов на подлете к Москве. Всего было сбито минимум 15 беспилотников.