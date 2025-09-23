Российские дроноводы поставили перед ВСУ сложный выбор

Российские дроноводы оставили Вооруженным силам Украины (ВСУ) послание. Об этом пишет Telegram-канал «Военное дело».

© Lenta.ru

Авторы канала обратили внимание на фото, снятое украинским беспилотником. На стоп-кадре, сделанном с украинского дрона, видна нецензурная надпись на борту российского беспилотника «Кто собьет — тот *****».

Российские войска ударили по объекту критической инфраструктуры на Украине

В мае оператор дрона ВСУ обратился к российским коллегам с необычной просьбой. На украинском разведывательном БПЛА «Лелека-100» заметили обращение, в котором их просили не сбивать беспилотник: