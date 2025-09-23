Собянин сообщил об уничтожении еще двух дронов на подлете к Москве

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают попытки нанести удар по Москве. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на подлете к городу было сбито еще несколько дронов противника. Об этом градоначальник написал в мессенджере MAX.

«ПВО Минобороны сбито еще два вражеских БПЛА, атаковавших Москву», — говорится в сообщении.

Собянин подчеркнул, что к местам падения обломков направились специалисты экстренных служб. Прочие детали происшествия не приводятся.

Всего за вечер 22 сентября на подлете к столице России было уничтожено минимум 13 дронов.