Российские войска ударили по объекту критической инфраструктуры на Украине
Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали объект критической инфраструктуры в Чернигове. Об этом сообщил глава городской военной администрации Дмитрий Брыжинский в Telegram-канале.
«Атакован один из объектов критической инфраструктуры», — говорится в сообщении. Брыжинский отмечает, что всего прозвучало два взрыва.
По словам украинского чиновника, пострадавших в результате ударов нет.
ВС РФ уничтожили пикап полковника ВСУ Виктора Сикозы
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по аэропорту под Одессой, который Вооруженные силы Украины используют для запуска БПЛА-камикадзе.