Российские войска ударили по объекту критической инфраструктуры на Украине

Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали объект критической инфраструктуры в Чернигове. Об этом сообщил глава городской военной администрации Дмитрий Брыжинский в Telegram-канале.

«Атакован один из объектов критической инфраструктуры», — говорится в сообщении. Брыжинский отмечает, что всего прозвучало два взрыва.

По словам украинского чиновника, пострадавших в результате ударов нет.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по аэропорту под Одессой, который Вооруженные силы Украины используют для запуска БПЛА-камикадзе.