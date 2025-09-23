Над военным объектом Норвегии заметили беспилотники

Над военным объектом в норвежском Осло заметили беспилотники, сообщает газета Aftonbladet. По данным издания, дроны были обнаружены военнослужащими в районе крепости Акерсхус.

Отмечается, что в городе была развёрнута полицейская операция. Газета пишет, что в связи с инцидентом задержаны двое граждан Сингапура. Обстоятельства выясняются.

В Германии раскрыли цели сбитых дронов на территории Польши

Ранее агентство Reuters сообщило, что аэропорт Копенгагена временно закрыт из-за беспилотников.