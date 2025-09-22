В Германии назвали число раненных в день в случае войны с Россией

Германия ожидает потери ранеными до одной тысячи солдат в день, если между ФРГ и Россией начнется вооруженный конфликт. Об этом сообщает Reuters.

Такие подсчеты сделал главный врач Бундесвера Ральф Хоффман. По его словам, потери в таком конфликте будут зависеть от интенсивности столкновений, но показатель в одну тысячу раненых он назвал «реалистичной цифрой».

«Число раненых военнослужащих в потенциальном конфликте будет зависеть от интенсивности боевых действий, в которых станут участвовать немецкие войска. Реалистично можно вести речь о цифре примерно тысяча раненых в день», — заявил он.

Хоффман также добавил, что такое число превышает силы военно-медицинской службы Германии, поэтому их надо увеличить.

Ранее больницы во Франции получили приказ подготовиться к приему от 10 до 50 тысяч раненых уже с весны 2026 года.