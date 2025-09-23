На Западе заявили об отставании американского F-47 от китайских аналогов

Программа разработки истребителя шестого поколения F-47, который создают для Военно-воздушных сил (ВВС) США, отстает от конкурирующих китайских программ. Об этом заявило западное издание Military Watch Magazine (MWM).

© Lenta.ru

Начальник штаба ВВС США Дэвид Оллвин сообщил, что F-47 совершит первый полет в 2028 году, а на вооружение новые машины могут поступить в середине 2030-х.

Как пишет издание, это говорит об отставании от китайских аналогов минимум на четыре года. В декабре 2024 года в небе заметили прототипы китайских истребителей шестого поколения от Shenyang Aircraft Corporation и Chengdu Aircraft Corporation. Это может указывать на начало летных испытаний новых самолетов.

В публикации напомнили, что в 2022 году генерал ВВС США Марк Келли предупреждал о возросшей эффективности китайского авиастроения. По его словам, у Пекина есть все возможности, чтобы начать серийные поставки истребителей шестого поколения раньше США.

Ранее в сентябре стало известно, что компания Boeing начала производство F-47. Работу над опытным образцом начали через несколько месяцев после объявления о победе компании в конкурсе.