Военкор объяснил пролет самолета на крайне низкой высоте над Новой Москвой
Низкий пролет самолета над Новой Москвой обусловлен попытками минимизировать риск во время налета дронов. Об этом заявил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.
«Выглядит, конечно, круто. Вот только за этой "крутизной" — попытка минимизировать риск во время налета вражеских дронов», — поделился мнением Котенок.
Он также подчеркнул, что пока подлинность видеозаписи не подтверждена, она могла быть сгенерирована нейросетями.
Военкор добавил, что Киев прикладывает все усилия, чтобы одна из атак с применением беспилотников закончилась авиакатастрофой.
Ранее сообщалось, что самолет Ан-124 на экстремально низкой высоте пролетел над Новой Москвой.