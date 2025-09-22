Boeing начала производство истребителя F-47

Американская авиационная корпорация Boeing начала производство нового истребителя шестого поколения F-47 для ВВС США, первый полет запланирован на 2028 год. Об этом сообщает The War Zone.

© United States Air Force

Отмечается, что производство F-47 было начато через несколько месяцев после объявления в марте 2025 года о победе Boeing в конкурсе.

«Это платформа, которая, наряду со всеми остальными системами NGAD, обеспечит доминирование США в будущем. Мы должны действовать быстро. У нас нет выбора», — приводятся в тексте слова начальника штаба ВВС генерала Дэвида Олвина.

Напомним, что программа F-47 реализуется в рамках инициативы «Господство в воздухе нового поколения» (NGAD). Она также предусматривает создание беспилотников-спутников, новых двигателей, вооружений, систем радиоэлектронной борьбы и управления боем. Подробности проекта засекречены.