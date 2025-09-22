Европейские политики и финансисты продолжат затягивать противостояние на Украине даже после завершения войны в секторе Газа, рассказал журналистам Ura.ru президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде.

Конфликт в анклаве разгорелся 7 октября 2023 года после нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на израильские поселения. В ходе военных действий погибли десятки тысяч человек. Россия, Бразилия, Китай призывают к скорейшему завершению противостояния.

«Европейским элитам невыгодно завершение украинского конфликта. Это видно по растущему числу провокаций с их стороны, как это было, например, с «российскими дронами» в Польше», — заметил исследователь.

По его мнению, европейские элиты не только не желают завершать боевые действия на Украине, они хотят расширить зону конфликта.

Политолог заметил, что на Ближнем Востоке могут вспыхнуть новые горячие точки, в войну может ввязаться Египет, власти которого наращивают армию, увеличивают военные потенциал.