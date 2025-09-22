Германия поддержала разработку вооружений для атаки заводов на территории России

Германия намерена поддержать Украину в разработке систем, способных уничтожить российские заводы по производству БПЛА.

Об этом заявил глава комитета бундестага по обороне Томас Рёвекамп в интервью украинскому телеканалу ТСН.

По его словам, Германия продолжит «всесторонне поддерживать Украину в борьбе» с Россией и обеспечивать страну «всем необходимым».

«Мы сконцентрируемся на поддержке Украины в разработке средств, необходимых для атаки на заводы по производству беспилотников и пусковые установки беспилотников на российской земле», — сказал он.

При этом Рёвекамп отметил, что Германия не будет развёртывать войска НАТО или немецкие войска в текущем конфликте. Однако заявил, что Берлин готов разместить свои войска на территории Украины после завершения боевых действий в рамках «гарантий безопасности».

Ранее журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ писал, что Германия планирует предложить Украине усилить противовоздушную оборону на 20% ежегодно и предоставить оборудование для четырёх механизированных пехотных бригад в рамках «гарантий безопасности».

Данные опроса Wahlen для телеканала ZDF показали, что более половины жителей ФРГ считают, что немецкие военные должны быть размещены на территории Украины в случае прекращения огня в зоне конфликта.