В Константиновке ударом FPV-дрона уничтожен пикап, принадлежавший бывшему командиру 36-й бригады морской пехоты ВСУ Виктору Сикозе.

Победу на свой счет записал расчет БПЛА гвардейского артполка группировки ВС РФ "Южная".

"По нашим данным, в автомобиле мог находиться полковник Сикоза, так как по всем признакам это его пикап", - рассказал РИА Новости военнослужащий группировки.

Полковник Виктор Сикоза - украинский кадровый военный, выпускник Одесского института сухопутных войск. В 2014 году увел свою горно-штурмовую роту из Крыма в Очаков, затем участвовал в карательной операции на Донбассе.

Во начале СВО Сикоза командовал 36-й бригадой морской пехоты, затем ее подчинили штабу оперативного управления "Донецк". Полковник - герой Украины и полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого. В общем, матерый враг.