ВС РФ уничтожили пикап полковника ВСУ Виктора Сикозы
В Константиновке ударом FPV-дрона уничтожен пикап, принадлежавший бывшему командиру 36-й бригады морской пехоты ВСУ Виктору Сикозе.
Победу на свой счет записал расчет БПЛА гвардейского артполка группировки ВС РФ "Южная".
"По нашим данным, в автомобиле мог находиться полковник Сикоза, так как по всем признакам это его пикап", - рассказал РИА Новости военнослужащий группировки.
Командир Тимоха рассказал о засадах для ВСУ в Ольговском
Полковник Виктор Сикоза - украинский кадровый военный, выпускник Одесского института сухопутных войск. В 2014 году увел свою горно-штурмовую роту из Крыма в Очаков, затем участвовал в карательной операции на Донбассе.
Во начале СВО Сикоза командовал 36-й бригадой морской пехоты, затем ее подчинили штабу оперативного управления "Донецк". Полковник - герой Украины и полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого. В общем, матерый враг.