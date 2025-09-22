Силы ПВО отражают атаку беспилотных средств на Москву — Собянин

Системы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву. На местах работают все экстренные службы», — написал он.

Каких-либо других подробностей градоначальник не предоставил.

В свою очередь жители Москвы и Московской области сообщили о нескольких громких взрывах над регионом.