Эксперт: в КНДР могли создать сверхзвуковую ракету дальнего действия

Эксперт заявил, что в КНДР могли создать новую сверхзвуковую ракету дальнего радиуса действия. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким, именно про это оружие мог говорить высший руководитель КНДР Ким Чен Ын — ранее тот заявил о новых видах секретных вооружений.

«Скорее всего, как раз речь идет о том, что у Северной Кореи появилась ракета со сверхзвуковой скоростью не только ближнего радиуса действия», — заявил эксперт.

Евгений Ким также добавил, что КНДР уже создали двигатель с силой тяги в 300 тонн — ракета с таким двигателем могла бы достичь США. Кроме того, эксперт также считает, что в обозримом будущем Северная Корея может выйти на уровень производства крейсеров. В этом случае страна получит возможность запускать ракеты из открытого моря.

«Я думаю, что речь идет как раз о ракетной технике. И вполне возможно, что они могут закончить, я думаю, к 2027-2028 году, может раньше, атомную подводную лодку», — добавил эксперт.

Ранее Ким Чен Ын высказался об объединении КНДР с Южной Кореей.