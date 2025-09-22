Россия экспортировала более тысячи танков Т-90

Компания «Рособоронэкспорт» за 25 лет поставила по экспортным контрактам более тысячи танков Т-90 различных модификаций за рубеж. Об этом сообщил заместитель гендиректора «Уралвагонзавода» (УВЗ) Дмитрий Калениченко, передает ТАСС.

© Lenta.ru

«За 25 лет УВЗ по экспортным контрактам поставил за рубеж 1,3 тысячи танков Т-90 различных модификаций», — сказал он после церемонии открытия выставки «Священный завод», которая проходит на Киевском вокзале Москвы.

На выставке представили более 70 снимков и музейные экспонаты, связанные с танкостроением. Также в рамках мероприятия демонстрируют диораму, моделирующую бой Т-90М «Прорыв» с западными танками в ходе СВО.

Ранее в сентябре УВЗ сообщил, что модернизированный танк Т-90МС, который показали на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби (ОАЭ), после подготовки отправили в зону спецоперации. Машину перекрасили в стандартный армейский цвет. Доработанный Т-90МС получил дополнительные блоки динамической защиты и решетчатые экраны для защиты от дронов.