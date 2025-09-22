Уолтц: США будут защищать каждый дюйм НАТО

США будут защищать «каждый дюйм» территории НАТО. Такое заявление сделал постпред страны в ООН Майк Уолтц, передает РИА Новости.

В прошлую пятницу, 19 сентября, Эстония заявила о нарушении своего воздушного пространства российскими истребителями. Никаких доказательств этого приведено не было. В Минобороны РФ, комментируя обвинения, сообщили, что три истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область в стром соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, то есть без нарушения границ других государств, что подтверждают средства объективного контроля.