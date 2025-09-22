В Лондоне заявили о готовности НАТО к конфронтации с РФ

Глава МИД Великобритании Иветт Купер заявила о готовности НАТО к «прямой конфронтации» с Россией из-за утверждений Польши, Эстонии и Румынии о произошедших воздушных инцидентах. Ее слова приводит РИА Новости.

Ранее Совбез ООН провел экстренное заседание в связи с нарушением российским истребителями эстонского воздушного пространства 19 сентября. При этом доказательств этого приведено не было.

По мнению Купер, произошедшие инциденты «открывают путь к прямой вооруженной конфронтации между НАТО и Россией».

НАТО уличили в подготовке блокады Санкт-Петербурга и Калининградской области

«Объединенная мощь альянса не имеет конкурентов, а его решимость защищать мир и безопасность в Европе непоколебима», — добавила она.

Купер напомнила, что британские истребители присоединились к операции НАТО «Восточный страж», участники которой патрулируют воздушное пространство Польши. Она отметила, что в случае необходимости «противостоять самолетам, которые действуют в воздушном пространстве альянса без разрешения, Великобритания это сделает».