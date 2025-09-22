В Эстонии заявили о «доказательствах нарушения» границ российскими истребителями

У Эстонии есть «неопровержимые» доказательства якобы нарушения российскими истребителями воздушного пространства страны, заявил канцлер эстонского Министерства иностранных дел Йонатан Всевиов.

«У нас есть неопровержимые доказательства этого, и не только у нас, у всех наших союзников. Эти доказательства существуют», — цитирует его издание ERR.

По словам дипломата, инцидент является «побочным эффектом» происходящего на Украине.

В Кремле прокомментировали заявления Эстонии о российских истребителях

19 сентября Эстония обвинила Россию в «нарушении воздушного пространства»: в Таллине пожаловались на то, что три российских МиГ-31 якобы пробыли в небе над республикой «почти 12 минут».

В Минобороны России при этом всегда подчёркивают, что все полёты ВКС выполняются в строгом соответствии международным правилам использования воздушного пространства.

Также в российском военном ведомстве обозначили, что самолёты МиГ-31 19 сентября совершили плановый перелёт из Карелии на аэродром в Калининградскую область, не нарушив воздушного пространства Эстонии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывания эстонских властей по поводу якобы нарушения российскими истребителями воздушного пространства страны безосновательны.