Сербские военные удивили своей модульной ракетной установкой Sumadija

На военном параде в Белграде была показана новая сербская модульная пусковая установка Sumadija, которая в зависимости от поставленных задач может быть реактивной системой залпового огня или оперативно тактическим ракетным комплексом.

Как сообщает Telegram-канал "Военный осведомитель", боевая машина способна применять 400-мм баллистическую ракету "Јерина-1", которая оснащена осколочно-фугасной боевой частью массой 200 килограммов и обладает дальностью полета до 285 километров.

"Јерина-2" является 262-мм тактической ракетой. Ее боевая часть может быть осколочно-фугасной или кассетной. Бьет на 70 километров.

Есть еще крылатая ракета "Вила-1", о ней пока известна только дальность поражения целей - 290 километров от точки старта.