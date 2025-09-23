Удар реактивных «Гераней» по Запорожью попал на видео

Момент удара реактивных дронов «Герань» по Запорожью попал на видео. Его публикует Telegram-канал «УНИАН».

«В Сети появились кадры прилётов сразу трех реактивных «"шахедов" (так на Украине называют российский ударный дрон «Герань» — прим. «Ленты.ру») в Запорожье сегодня утром», — сказано в публикации.

На видео можно заметить последовательные атаки трех дронов, после падения которых слышны взрывы. На месте ударов появляются пожар и высокий столб дыма.

Ранее российский ударный дрон «Герань-2» нанес результативный удар по пункту управления 144-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Это понесло потери командиров бригады и военной техники.