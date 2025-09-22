Стало известно об угрозе Туска в адрес Путина

Премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил сбивать любые российские воздушные объекты над территорией республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британское СМИ.

© Global look

Отмечается, что соответствующее заявление Туск сделал сегодня, 22 сентября.

«Премьер-министр сделал резкое предупреждение президенту РФ Владимиру Путину, пообещав сбивать любые нарушающие воздушное пространство Польши объекты», — говорится в тексте.

В США увидели угрозу в адрес Путина в одном жесте Трампа

Напомним, что 10 сентября Туск заявил, что на территорию страны залетело 19 дронов, три из которых удалось сбить. По его словам, БПЛА, нарушившие воздушное пространство республики, были российскими. При этом никаких доказательств этого он не привел.