Стало известно об угрозе Туска в адрес Путина

Польский премьер Дональд Туск пригрозил президенту России Владимиру Путину сбивать любые российские воздушные объекты над территорией своей республики, сообщает Daily Express.

«Туск в понедельник сделал резкое предупреждение Путину, пообещав сбивать любые нарушающие воздушное пространство Польши объекты», — поделились подробностями авторы публикации.

В ночь на 10 сентября стало известно о нарушении польского воздушного пространства более 20 беспилотными летательными аппаратами, часть из которых сбили. Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил в произошедшем Российскую Федерацию и запросил консультацию союзников, согласно 4 статье устава Североатлантического альянса.

В Минобороны России, комментируя инцидент, заявили, что ВС РФ не собирались наносить удары по польской территории. Кроме того, в российском оборонном ведомстве сообщили о готовности провести с коллегами из Варшавы консультации по данной теме.