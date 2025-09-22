В Крыму оценили ущерб от атаки украинских БПЛА на поселок Форос

Предварительный ущерб, нанесенный поселку Форос в Крыму в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), превысил 18,7 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале написала глава администрации города Ялта Янина Павленко.

Она рассказала, что власти провели заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) и обеспечению пожарной безопасности. В ходе встречи были определены первоочередные задачи, связанные с устранением последствий ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В частности, департаменту строительства и благоустройства поручили в срочном порядке оценить разрушения и составить полный перечень того, что необходимо для восстановления поврежденных зданий. В первую очередь это касается школы.

«Сейчас действуем в рамках режима ЧС муниципального характера. Однако предварительный подсчет ущерба уже превышает 18,7 млн рублей», — говорится в заявлении.

Павленко добавила, что в связи с этим администрация Ялты готовит обращение к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой ввести режим ЧС республиканского уровня. Это необходимо для привлечения дополнительных ресурсов.

Вечером 21 сентября беспилотники ВСУ атаковали санаторий «Форос» в одноименном поселке. В результате пострадали 16 человек, еще троих спасти не удалось. Среди раненых есть как местные жители, так и гости населенного пункта, включая граждан Белоруссии.

Кроме того, из-за удара БПЛА была повреждена школа имени А. С. Терлицкого. В здании произошел пожар, уничтоживший актовый зал и повредивший библиотеку. В момент атаки детей в образовательном учреждении не было, но охранник получил ранения.