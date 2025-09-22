Военные сообщили об ударе «Призрачным градом» по ВСУ

Российские реактивные системы залпового огня «Град» нанесли удары по замаскированным позициям и скоплениям живой силы ВСУ в Сумской области, цели были уничтожены. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

В Минобороны заявили, что операцию провели военные 44-го армейского корпуса группировки войск «Север». Командир расчета с позывным «Сап» рассказал, что боевую машину прозвали «Призрачным градом».

«Было такое мнение, что наша машина отработала снарядами на большое расстояние, километров на 40. И противник из-за этого обозвал нашу машину «Призрачным «Градом»», - рассказал военный.

Ранее источник ТАСС в российских силовых структурах сообщил, что пятеро украинских военных сдались в плен в Сумской области. Собеседник агентства заявил, что за прошедшие сутки ВСУ провели четыре безуспешные контратаки - в районах Степового, Андреевки и Юнаковки.