Украинская версия удара по туристическим объектам в Крыму оказалась ожидаемой. Как сообщает «Царьград», противник заявляет об ударе якобы по «даче ФСБ», при этом не говоря об убитом и раненном мирном населении.

Работает пропаганда

Напомним, что 21 сентября украинские войска нанесли удар по туристическим объектам и школе в Крыму. Главной целью стал санаторий «Форос». По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в результате атаки погибли три человека, еще 16 получили ранения. Позднее стало известно, что семьям погибших окажут материальную помощь — 1,5 млн рублей.

Минобороны РФ также прокомментировало ситуацию. В ведомстве подчеркнули, что в зоне удара не было ни одного военного объекта, а бил противник беспилотниками с фугасными зарядами — понимая, что так сможет нанести наибольший вред.

Разумеется, украинские пропагандисты не собираются говорить о разрушении мирных зданий. Они заранее заготовили легенду о том, что дроны в числе крымских военных объектов атаковали «дачу ФСБ». Причем вброс делается не через официальных спикеров, а через «источники», СМИ и Telegram-канале.

Назван способ предотвратить атаки ВСУ по Крыму

Доказать эту версию пытаются через афишу, в которой говорится, что ресторан «Форос холл» закрыт на спецобслуживание — якобы там гуляли некие высокопоставленные лица. Однако, как выяснилось, такие афиши вывешиваются рестораном постоянно, а к российским спецслужбам праздники отношения не имеют. Например, в соседнем заведении, всего в 500 метрах, также было много гражданских людей — там проходила большая вечеринка в честь 21-летия комплекса.

Зачем атаковать мирные объекты?

Киев часто устраивает подобные провокации в ходе переговорного процесса, однако в обозримой перспективе крупных раундов контактов между сторонами не предвидится. Полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что противник хотел испортить туристический сезон в Крыму.

«Просто это попытка врага омрачить людям отдых в Крыму, запугать, показать свою силу. И своему населению, и своим спонсорам, и руководителям из Европы, из Соединенных Штатов — собственную значимость для продолжения поставок вооружений, боеприпасов, оказания финансовой поддержки и так далее. Я не исключаю, что в проведении этой атаки принимали участие и западные самолеты или беспилотники, которые наводили украинские БПЛА на цели в Крыму», — заявил эксперт.

Политолог Алексей Живов добавил, что всем сторонам ясно, что пока условий для переговоров нет. Он считает, что эти процессы будут начинаться и затихать еще продолжительное время — «потому что не о чем переговариваться».