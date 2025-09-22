Назван способ предотвратить атаки ВСУ по Крыму

Военный обозреватель Виктор Литовкин считает, что операции в Николаевской и Одесской областях могли бы предотвратить атаки ВСУ по Крыму. Об этом он рассказал «Царьграду».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские беспилотники атаковали здание школы и территорию санатория в поселке Форос у Севастополя.

В результате атаки три человека погибли, 16 пострадали. В здании школы был разрушен актовый зал, также получила повреждения библиотека.

Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

«Прекратить атаки на Крым можно только одним способом - освободив Николаевскую и Одесскую области», - заявил Литовкин.

Он добавил, что из этих регионов ВСУ могут запускать беспилотники «с минимального расстояния». Литовкин объяснил атаки ВСУ попытками «психологически надавить» на жителей Крыма и сигналом западным союзникам, что украинская армия «заслуживает новых поставок».