Туск рассказал, будет ли Польша сбивать объекты в небе

Польша не предпримет самостоятельных шагов по уничтожению объектов, нарушающих ее воздушное пространство, заявил премьер-министр страны Дональд Туск.

На пресс-конференции, которую транслировал канал TVP Info, Туск подчеркнул, что Варшава готова к решительным действиям только при условии полной поддержки всех союзников по НАТО, передает ТАСС.

По его словам, вопрос о применении военной силы должен обсуждаться коллективно, чтобы избежать перехода конфликта в острую фазу. Премьер добавил, что одной лишь позиции президента Чехии Петра Павела, ранее призвавшего реагировать на нарушения воздушной границы военными средствами, недостаточно для принятия соответствующих решений.

«Нужно дважды подумать перед тем, как принимать решения о действиях, которые могут вылиться в очень острую фазу конфликта», – заявил Туск.

Ранее Туск заявил о ликвидации дронов, нарушивших воздушное пространство страны, подчеркнув, что это якобы были российские аппараты.

Раскрыты требования Польши после инцидента с беспилотниками

Глава МИД Польши Радослав Сикорский отмечал, что обнаруженные Варшавой «российские» БПЛА не содержали взрывчатки и не нанесли разрушений.

Накануне польская полиция сообщила об обнаружении похожего на дрон объекта.