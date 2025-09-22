Эксперт объяснил значение «полукольца» ВС РФ в Новопавловке

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что успехи ВС РФ в районе Новопавловки грозят ВСУ перебоями в поставках оружия и ресурсов. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил ТАСС, что российские штурмовики взяли в полукольцо село Новопавловка в Днепропетровской области. Кимаковский назвал это село крупным логистическим узлом ВСУ.

Дандыкин рассказал, что снабжение группировок ВСУ в ДНР и Запорожской области в основном шло из Днепропетровской области. Эксперт отметил, что для логистики ВСУ была важна Новопавловка, так как там много дорог.

«Там равнинная местность, есть где разгуляться беспилотникам. Гуляют и наши беспилотники», - подчеркнул Дандыкин.

Он добавил, что ВСУ там «будет тяжко». В то же время эксперт предположил, что украинские войска будет «изо всех сил цепляться» за Новопавловку.