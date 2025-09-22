В Польше не обнаружили ни одного упавшего БПЛА с боевой частью

Ни одного беспилотника с боевой частью не обнаружили на польской территории после нарушения в ночь с 9 на 10 сентября воздушного пространства республики неидентифицированными БПЛА.

Об этом заявил журналистам польский премьер Дональд Туск.

"Пока не было повода для того, чтобы утверждать, что какая-то из этих находок могла представлять угрозу. Пока что не было подтверждено ни одного случая [падения] вооруженного дрона, который мог бы взорваться", - рассказал Туск на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

Кроме того, польский премьер подчеркнул, что не каждый найденный в последние дни на территории страны беспилотник имел отношение к инциденту с нарушением польского воздушного пространства.

"Мы должны помнить, что гражданские дроны распространены повсеместно в Польше. В последние дни уже было два случая, когда на земле находили летательные аппараты, и оказывалось, что это не были объекты, которые являлись частью дроновой агрессии", - пояснил Туск.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября были зафиксированы 19 нарушений воздушного пространства. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".