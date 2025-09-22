В России сделали ряд важных заявлений об осеннем призыве

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский сделал ряд важных заявлений об осеннем призыве. Как сообщает РИА Новости, он начнется 1 октября.

Цимлянский отметил, что призыв пройдет по плану и в установленные сроки — с 1 октября по 31 декабря. Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера — граждан, проживающих на этих территориях, призывают в армию с 1 ноября по 31 декабря.

Мероприятия, как и ранее, проводятся в плановом порядке и не связаны с проведением спецоперации на Украине. Срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев, а отправка срочников со сборных пунктов начнется с 15 октября.

«Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут», — добавил вице-адмирал.

При этом призыв пройдет с использованием государственной информационной системы «Единый реестр воинского учета». Цимлянский пояснил, что фактически это база данных граждан, которые подлежат воинскому учету. Она позволяет военным содержать сведения в актуальном состоянии, а призывным комиссиям — предоставлять отдельные виды отсрочек без личной явки призывников.

Кроме того, призывников будут оповещать электронными повестками, однако от бумажных армия пока не отказывается — они все еще юридически значимы. При неявке без уважительной причины в течение 20 дней к призывнику будут применять временные ограничительные меры. Уведомления о направлении электронной повестке и применении или отмене временных ограничений будут направлять в личный кабинет на портале госуслуг.

Еще одна особенность осеннего призыва — он будет действовать в течение года. Если гражданина по каким-то причинам призвали на службу, но не отправили для ее прохождения, то его направят в период следующей призывной кампании.

Цимлянский добавил, что на сайте Минобороны РФ размещены номера телефонов военкоматов, по которым можно задать вопросы относительно осеннего призыва. Все военнослужащие, отслужившие установленные сроки, будут своевременно уволены и направлены домой.