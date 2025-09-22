Военный эксперт допустил, что атаку дронов ВСУ на Крым координировал Запад

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам в Крыму могли координировать западные специалисты.

© Газета.Ru

Такое предположение в интервью Tsargrad.tv высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Я не исключаю, что в проведении этой атаки принимали участие и западные самолеты или беспилотники, которые наводили украинские беспилотники на цели в Крыму. Из Румынии что-то вылетало и наводило или с сухогрузов, которые шли в Одессу с грузом каким-то», — сказал Литовкин.

Он также отметил, что атакуя Крым, Киев преследовал сразу несколько целей: с одной стороны, это попытка психологически надавить на жителей полуострова, а с другой — сигнал западным спонсорам о том, что ВСУ заслуживают новых поставок вооружений.

Вечером 21 сентября дроны ударили по санаторию «Форос» в одноименном поселке Крыма. В результате атаки пострадали 16 человек, еще трое получили несовместимые с жизнью травмы. Была повреждена и средняя школа Фороса им. А.С. Терлецкого. Там после пожара полностью разрушен актовый зал и сильно пострадала библиотека. Учащихся в учебном заведении в момент прилета не было, но охранник школы был ранен.

13 пострадавших при атаке БПЛА в Крыму были доставлены в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России, где им была оказана всесторонняя специализированная помощь.

Также украинский дрон атаковал отель Luciano Wellness & SPA Foros во время проведения банкета.