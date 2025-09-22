Украина сбросила на российские объекты умные авиабомбы. Это следует из сообщения Министерства обороны (МО) России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили семь таких бомб. Все они были уничтожены российской системой противовоздушной обороны (ПВО). К какому типу относились бомбы, и какие объекты планировали поразить ВСУ, не уточняется.

Также в МО сообщили, что система ПВО уничтожила два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 339 беспилотников.

Известно, что ВСУ периодически используют французские авиабомбы Hammer и американские JSOW. Дальность их полета составляет около 64 километров.