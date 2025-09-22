Подразделения Вооружённых сил РФ ликвидировали 15-й полк нацгвардии Украины «Кара-Даг», который пытался прорваться в районе Купянска, чтобы ударом с тыла нарушить снабжение российских войск, сообщает телеграм-канал SHOT.

По имеющимся данным, украинская сторона предприняла несколько попыток атаковать с фланга в районе Кондрашовки, однако все они были отражены. Авиаразведка своевременно заметила противника, после чего удары авиации уничтожили группировки ВСУ ещё на подходе.

Уточняется, что за последние дни российские части смогли продвинуться на пять километров вглубь Купянска. Сообщается, что в центре города остаются тела украинских военных, большинство из которых составляли бойцы 116-й отдельной механизированной и 114-й отдельной бригады территориальной обороны, спешно оставившие позиции и технику. Потери украинской стороны за трое суток оцениваются примерно в 270 человек.

Военные на местах отметили особую роль операции «Труба 3.0». В её ходе российские бойцы использовали подземные газовые коммуникации, чтобы скрытно выйти в тыл противника.

Передвижение осуществлялось на специальных тележках и электросамокатах, что позволило расширить зону контроля и добиться значительного тактического успеха.

Одновременно в ряде источников появилась информация о гибели российских военных в результате удара по трубе, однако бойцы, участвовавшие в операции, в беседе с SHOT эти сообщения опровергли.