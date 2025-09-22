В России отреагировали на атаку ВСУ по курортной зоне Крыма

Вооруженные силы Украины (ВСУ) компенсируют свою несостоятельность на поле боя ударами по мирным жителям в Крыму, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на атаку по полуострову.

«В очередной раз ВСУ, да и лично [президент Украины Владимир] Зеленский, я думаю, не без его это ведома было, демонстрируют свою слабость и свою подлость. Они компенсируют ударами по населению свою несостоятельность на поле боя против человека с оружием. Против наших воинов они уже особо из себя ничего не представляют: сдаются в плен, уходят от стрелкового боя, где можно себя проявить и бьют по мирным, особенно в Крыму, куда люди приехали отдыхать, довольно далекое от войны гражданское население», — поделился депутат.

Вечером в воскресенье, 21 сентября, ВСУ нанесли удар по югу Крыма. Согласно заявлению Минобороны, под удар, нанесенный беспилотниками с фугасными боезарядами, попали гражданские объекты в курортной зоне полуострова.

Названы последствия атаки беспилотников на курортную зону Крыма

Повреждения получили несколько объектов на территории санатория «Форос», также под удар попало здание школы. Жертвами атаки по Крыму, по последним данным, стали три человека, еще 16 пострадали.