Балтийский флот рассказал об учении с условными пусками ракет из БРК «Бал»

Береговые ракетные комплексы «Бал» провели учения, в ходе которых условно атаковали корабли «противника». Об этом сообщила пресс-служба Балтийского флота, передает «Интерфакс».

Во время учений пусковые установки разместили на побережье. Там военные тренировались поражать отряд кораблей условного противника, выполняя электронные пуски ракет. После завершения упражнений техника скрытно меняла позиции.

Чтобы имитировать противника, использовали корабли Балтийского флота. В тренировках участвовали более 100 военнослужащих, 10 единиц техники и мобильные береговые комплексы для разведки морской и воздушной обстановки.

В ходе учений военные успешно отразили нападение диверсионно-разведывательных групп, когда двигались из мест постоянной дислокации в назначенные районы.

12 сентября сообщалось, что корабли Балтийского флота провели учение по отражению средств воздушного нападения условного противника в рамках стратегического учения «Запад-2025».