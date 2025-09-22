Нейтральная Швейцария примет участие в масштабных учениях авиации НАТО

Швейцарская армия наряду с военными еще 12 стран примет участие в ежегодных авиационных учениях NATO Tiger Meet, которые пройдут с 22 сентября по 3 октября в Беже в Португалии. Об этом сообщили в пресс-службе вооруженных сил страны.

По этим данным, речь идет об одних из самых масштабных авиаманевров альянса в Европе, в которых задействованы более 50 боевых самолетов и около 1,5 тыс. военных. Цель учений - развитие боевых навыков участников, укрепление сотрудничества между различными военно-воздушными силами альянса и повышение их обороноспособности.

Швейцария представлена пятью истребителями F/A-18. Пилоты будут отрабатывать планирование и проведение совместных воздушных миссий в сложных условиях. Отмечается, что страна принимает участие в этих учениях много лет в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира". Так, эскадрилья 11 ВВС Швейцарии входит в NATO Tiger Association с 1981 года и активно принимает участие в летных учениях с 2004 года.

В этом году помимо Швейцарии и Португалии в учениях принимают участие Австрия, Великобритания, Германия, Греция, Испания, Италия, Нидерланды, Польша, Турция, Франция и Чехия.

Швейцария, несмотря на нейтральный статус, с 1996 года участвует в программе НАТО "Партнерство ради мира", направленной на развитие двустороннего военного сотрудничества, обмен информацией и опытом. В июле 2024 года швейцарское правительство сообщило, что альянс откроет офис в Женеве для развития связей с базирующимися в этом городе международными и неправительственными организациями.