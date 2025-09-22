Вероятность того, что Киев сможет вернуть себе хотя бы часть потерянных территорий, стремительно снижается до нуля.

© Вечерняя Москва

Такое мнение в понедельник, 22 сентября, выразил основатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принц в беседе с журналистом Такером Карлсоном.

— Им следовало заключить сделку еще полтора года назад. Они буквально вернулись к тактике позиционной войны времен Первой мировой войны, но с добавлением высокоточных беспилотников и высокоточных ракет, — добавил он.

По его словам, Россия обладает огромным количеством людей и боеприпасов. В этом западноевропейская и американская оборонная промышленность очень сильно уступают Москве.

— Думаю, это должно стать сигналом для Америки, что наше оружие там не так уж и хорошо себя проявляет. Они не пользуются особым спросом. Что-то может работать месяц-два, но потом российская система радиоэлектронной борьбы находит способ ее заглушить, навигацию, командный канал связи или что-то еще, — подытожил он.

Специальный посланник президента США Кит Келлог также посоветовал Украине пока смириться с потерей части территорий де-факто. При этом он допустил, что в долгосрочной перспективе ситуация может измениться.