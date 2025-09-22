Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Украинские войска могли атаковать Крым, запустив беспилотники дальнего действия из акватории Черного моря. Как сообщает News.ru, об этом заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он отметил, что это единственный способ подойти к полуострову — при полете через материковую часть России аппараты бы засекли и сбили.

«А здесь они как-то проникли. Ясное дело, что, судя по боезапасу и мощности, это не была агентура», — заявил Дандыкин.

Напомним, что вечером 21 сентября украинские беспилотники атаковали курортную зону Крыма. Погибли два человека, еще 15 получили ранения различной степени тяжести. В Минобороны РФ подчеркнули, что дроны были заряжены фугасными снарядами и били по территории, где нет каких-либо военных объектов.