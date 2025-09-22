Дроны-убийцы могли атаковать Форос из неожиданного места

Украинские беспилотники, атаковавшие Крым, скорее всего, были запущены над акваторией Черного моря, чтобы обойти российские системы ПВО. Такую версию в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

© Московский Комсомолец

Напомним, вечером 21 сентября в результате удара БПЛА по курортному поселку Форос погибли три мирных жителя и 16 получили ранения. По факту атаки украинских вооруженных формирований на населенный пункт Республики Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По мнению Василия Дандыкина, удар наносили беспилотниками дальнего действия, а морской маршрут был единственно возможным. «Если бы они летели через материк, я думаю, там бы их засекли и сбили, а здесь они как-то воспользовались и проникли», — пояснил эксперт. Он также подчеркнул, что судя по мощности взрывов, речь идет именно о крупных БПЛА, а не о небольших дронах, которые могла бы запустить агентура с места.

Раскрыты цели массированного удара по Харьковской области

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал произошедшее злодеянием.