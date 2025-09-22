Серия прицельных ударов, выверенные тактические действия. Теперь в населенном пункте Ольговское Запорожской области развивается российский триколор. К штурму оборонительных позиций ВСУ бойцы готовились несколько дней, а вплотную подошли под покровом ночи.

© ТВ Центр

Российский флаг наши бойцы подняли и в населенном пункте Муравка Донецкой народной республики. Здесь отличилась группировка войск "Центр". Основное сопротивление ВСУ оказали на подходе к селу. Тут противник серьёзно подготовился к обороне. Вся линия соприкосновения состояла из разветвлённой системы блиндажей, огневых точек и подземных укрытий.

На красноармейском направлении успешно сработал расчет самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" группировки войск "Центр". Бойцы уничтожили замаскированный в лесополосе вражеский пункт управления беспилотниками. Именно оттуда неонацисты запускали дроны, которые не позволяли нашим бойцам незаметно подойти ближе к линии соприкосновения.

А это уже Сумская область. Экипаж РСЗО "Град" группировки войск "Север" тесни противника дальше от государственной границы.

Ярослав Якимкин, начальник пресс-центра группировки "Север":

"Подразделения группировки нанесли поражение формированию 3 механизированных, 2 тяжелых механизированных бригад ВСУ и бригады терробороны в районе населённых пунктов Алексеевка, Андреевка, Искрискавщина, Варачино, Сенное и Павловка Сумской области".

Безупречно отработал экипаж вертолёта Ка-52М, с воздуха уничтожив живую силу и бронированную технику националистов. Отработав по указанным координатам и подтвердив уничтожение целей, вертолет без потерь вернулся на базу.