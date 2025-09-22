Британский офицер запутался в патронах и 23 раза выстрелил в сослуживца

Боец элитного британского спецназа запутался в боевых и холостых патронах во время учений — в результате он выпустил в сторону сослуживца 23 патрона, семь из которых попали точно в цель. Об этом рассказали в издании The Sun.

Военные организовали учения, где пострадавший мужчина исполнял роль террориста, охраняющего дверь в комнату с заложниками. Виновник инцидента должен был прорваться в это помещение. Вокруг была темнота, из-за чего солдат перепутал магазины и выстрелил в коллегу боевыми патронами.

Мужчина смог выжить — его спас бронежилет. Несмотря на удачу, он перенес несколько серьезных операций и потерял 90 процентов срединного нерва. Он, в свою очередь, отвечает за движение предплечья, запястья, кисти и пальцев.

— Мои травмы изменили мою жизнь и будут влиять на нее и дальше, — цитирует пострадавшего газета.

Недавно 35-летний житель Балашихи решил устроить свидание сразу с двумя девушками, однако романтическая встреча закончилась выстрелом в лицо одной из них. Трагедия произошла 2 августа.