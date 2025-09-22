Министр обороны Армении рассказал о помощи республике от НАТО

Министерство обороны Армении на постоянной основе получает специализированную консультативную помощь от ряда стран НАТО.

Об этом заявил министр обороны Армении Сурен Папикян в ходе 108-го семинара Rose-Roth Парламентской ассамблеи НАТО в Ереване. Трансляцию ведут местные телеканалы.

"Министерство обороны Армении сегодня на постоянной основе получает специализированную консультативную помощь от Франции и США, а Греция также оказывает координированную помощь по ряду направлений. На данном этапе основные усилия в этом направлении были сосредоточены на разработке стратегических документов с новой моделью и стандартами, модернизации структуры и системы управления Вооруженными силами, развитии образовательных и учебных возможностей и других направлениях", - заявил Папикян.

По словам главы армянского оборонного ведомства, осуществляются также шаги по пополнению собственного арсенала современным вооружением и военной техникой. С его слов, это тало возможно благодаря политике правительства Армении по диверсификации.