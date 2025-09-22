Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали сжигать тела собственных военных на свалке в Херсоне, чтобы указать их как без вести пропавших, сообщил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Нам поступает информация, что ВСУ в Херсоне с конца августа начали массово сжигать тела своих боевиков, погибших в результате ударов ВС РФ. Причем сжигают тела на одной из местных свалок - можете сами представить, какой запах стоит в округе. Очевидно, что таким образом киевский режим стремится не только скрыть реальные потери, но и избежать выплат, которые положены семьям погибших бойцов", - сказал Сальдо.

По его словам, каждые сутки ВСУ сжигают до 100 тел, при этом место выбрано из расчета, что территорию вскоре займут российские подразделения, избавив украинскую сторону от возможного расследования.