Польша и Швеция впервые проводят совместные учения на Балтике Gotland Sentry ("Готландский часовой").

Об этом сообщили польские вооруженные силы.

"Оперативное командование Вооруженных сил [Польши] совместно со шведским Объединенным командованием проводит первые в истории двусторонние учения типа SNEX (short-notice exercise, учения с коротким периодом предварительной подготовки - прим. ТАСС) под кодовым названием Gotland Sentry", - говорится в заявлении на сайте Войска Польского.

Отмечается, что маневры проводятся по морю, на суше и в воздухе, детали о численности задействованных подразделений не указываются.

Совместные польско-шведские учения Gotland Sentry проводятся впервые на базе подписанного в начале сентября соглашения о военном сотрудничестве между двумя странами.